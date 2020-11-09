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Факты / Происшествия

Азербайджан случайно сбил российский вертолет Ми-24 — двое погибших

Неподалеку от границы с Азербайджаном в Армении сбили российский вертолет Ми-24, который сопровождал автоколонну.

В результате этого погибли двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. У пострадавшего травмы средней тяжести.

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Ми-24 сбили с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах.

В МИД Азербайджана сообщили, что вертолет сбили их военные по ошибке. Также Баку готово выплатить компенсацию за сбитый Ми-24.

Ударный вертолет летел в темное время суток, на малой высоте и в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе.

— В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение, — рассказали в МИД Азербайджана.

  • Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в Армении (ФОТО и ВИДЕО)
  • Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в Армении (ФОТО и ВИДЕО)
  • Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в Армении (ФОТО и ВИДЕО)
  • Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в Армении (ФОТО и ВИДЕО)
Азербайджан случайно сбил российский вертолет Ми-24 — двое погибших / 2 фотографии

Боевые действия в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября. В военном конфликте участвуют также Армения и Азербайджан.

Армения и Россия входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно ему, в случае агрессии против одного члена альянса другие должны помочь.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Москве за помощью. Однако РФ дала понять, что обязательства по защите союзника не распространяются на Карабах.

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