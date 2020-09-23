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Факты / Мир

В Ливии разбился вертолет с наемниками ЧВК Вагнер

В среду, 23 сентября, недалеко от военной базы Эль-Джуфра в центральной части Ливии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились наемники российской ЧВК Вагнер.

О крушении вертолета заявил пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах.

При столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

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Официальной информации по этому поводу нет.

Авария вертолета на Чукотке

В конце мая на Чукотке вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи, в результате чего погибло четыре человека.

Предварительно причиной падения вертолета стали технические неполадки, которые обнаружили на высоте 30 метров.

ЧП произошло во время испытаний после ремонта. После посадки вертолет загорелся.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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