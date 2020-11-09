Азербайджан збив російський вертоліт Мі-24 у Вірменії (ФОТО і ВІДЕО)

Неподалік від кордону з Азербайджаном у Вірменії збили російський вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону.

В результаті цього загинули двоє російських військовослужбовців, ще один отримав поранення. У потерпілого травми середньої тяжкості.

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Мі-24 збили із землі з ПЗРК, після попадання ракети він не впорався з керуванням і впав у горах.

У МЗС Азербайджану повідомили, що вертоліт помилково збили їх військові. Також Баку готовий виплатити компенсацію за збитий Мі-24.

Ударний вертоліт летів у темноті, на малій висоті та в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського кордоні.

– Через напружену обстановку в регіоні та підвищену бойову готовність у зв’язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було ухвалено рішення відкрити вогонь на поразку, – розповіли в МЗС Азербайджану.







Азербайджан випадково збив російський вертоліт Мі-24 – двоє загиблих / 2 фотографии

Бойові дії у Нагірному Карабасі

Бойові дії у Нагірному Карабасі тривають з кінця вересня. У військовому конфлікті беруть участь також Вірменія та Азербайджан.

Вірменія та Росія входять до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Згідно з ним, в разі агресії проти одного члена альянсу інші мають допомогти.

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Москви за допомогою. Проте РФ дала зрозуміти, що зобов’язання щодо захисту союзника не розповсюджуються на Карабах.