Высший антикоррупционный суд назначил наказание для депутата Полтавского облсовета Валерия Прядка и заместителя начальника одного из отделов коммунального предприятия Полтавафарм Руслана Гнездова. Их приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку полицейскому в сумме 35 тыс. грн.

Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура. Они отметили, что коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления.

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Злоумышленникам назначили наказание по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Суд конфисковал у осужденных 35 тыс. грн.

В мае 2017 года Валерий Прядко и Руслан Гнездов пытались дать взятку заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Они пытались таким образом добиться предоставления разрешения на использование коммунальных предприятий, чтобы там заниматься оборотом наркотиков.

Принадлежность к власти не спасет: на взятке поймали главу ОТГ от Слуги народа

На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии Слуга Народа главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки. Мужчину задержали, когда он получал деньги, которые требовал от предпринимателя за подписание актов выполненных работ.

Источник: САП