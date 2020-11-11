Вищий антикорупційний суд призначив покарання для депутата Полтавської облради Валерія Прядка та заступника начальника одного з відділів комунального підприємства Полтавафарм Руслана Гнєздова. Їх засудили до 4 років та 6 місяців позбавлення волі за хабар поліцейському у сумі 35 тис. грн.

Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони зазначили, що колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину.

Читайте: У Київській області затримали на хабарі працівників Нацполіції

Зловмиснникам призначили покарання за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд конфіскував у засуджених 35 тис. грн.

У травні 2017 року Валерій Прядко та Руслан Гнєздов намагалися дати хабар заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Вони намагалися таким чином домогтися надання дозволу на використання комунальних підприємств, аби там займатися обігом наркотиків.

Належність до партії влади не врятує: на хабарі спіймали главу ОТГ від Слуги народу

На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії Слуга Народу главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича за підозрою у вимаганні хабара. Чоловіка затримали, коли він отримував гроші, які вимагав від підприємця за підписання актів виконаних робіт.

Джерело: САП