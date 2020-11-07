Работники ГБР задержали двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований ЧП Украины, которые требовали и получили от украинца большую взятку.

По данным Государственного бюро расследования, подозреваемые работники Нацполиции требовали от гражданина Украины крупную взятку в сумме 500 тыс. грн за уплату несуществующего долга.

6 ноября ГБР задержали подозреваемых после получения предварительной суммы в размере 85 тыс. грн.

Сейчас оперуполномоченным объявляют о подозрении и выбирают меры предосторожности.

Задержанным правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.















ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции / 4 фотографии

Взятка за должность в Минобороны

Жительница Киева предлагала руководящую должность в Минобороны бывшему руководителю предприятия.

За сумму $60 тыс. она обещала трудоустроить мужчину, привлекая сообщников в Министерстве обороны и Министерстве юстиции. Ее задержали при получении части взятки.

Джерело: ДБР