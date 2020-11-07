PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции

Работники ГБР задержали двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований ЧП Украины, которые требовали и получили от украинца большую взятку.

По данным Государственного бюро расследования, подозреваемые работники Нацполиции требовали от гражданина Украины крупную взятку в сумме 500 тыс. грн за уплату несуществующего долга.

6 ноября ГБР задержали подозреваемых после получения предварительной суммы в размере 85 тыс. грн.

Сейчас оперуполномоченным объявляют о подозрении и выбирают меры предосторожности.

Задержанным правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
  • ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции
ГБР задержало на взятке работников ДВР Нацполиции / 4 фотографии
Читайте: €650 за авто: на Закарпатье таможенники получали взятки от владельцев евроблях 21 тыс. грн или 1 тыс. литров дизтоплива: на Львовщине главу РГА поймали на взятке Два ноутбука за непривлечение к ответственности: на взятке попался прокурор

Взятка за должность в Минобороны

Жительница Киева предлагала руководящую должность в Минобороны бывшему руководителю предприятия.

За сумму $60 тыс. она обещала трудоустроить мужчину, привлекая сообщников в Министерстве обороны и Министерстве юстиции. Ее задержали при получении части взятки.

Джерело: ДБР

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх