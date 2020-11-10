На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии Слуга Народу главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки.

Сообщая о задержании Попелича, в Офисе президента отметили, что наказание за коррупцию в Украине “должно стать более жестким и неотвратимым”.

— Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом, — говорится в сообщении.

Попелича задержали, когда он получал деньги, которые требовал от предпринимателя за подписание актов выполненных работ.

Вместе с новоизбранным председателем Воловецкой ОТГ задержали его знакомого.

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Принадлежность к партии власти не спасет: на взятке поймали главу ОТГ от Слуги народа / 3 фотографии

На Закарпатье таможенники получали взятки

6 ноября Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении работников таможенной службы на пропускном пункте Солотвино на Закарпатье, требовавших взятку от владельцев евроблях за прохождение таможенного контроля без помех.

За каждое авто с иностранной регистрацией злоумышленники получали €650.