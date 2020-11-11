На углу улицы Калиновой и Слободского проспекта в Днепре 11 ноября в 1.36 столкнулись пять иномарок — Infiniti, Audi, Honda и две Mazda.
В результате ДТП погиб один человек, еще двое травмированы.
По данным спасателей, прибывших на место аварии, автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 22-летний водитель, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Honda.
Вторую машину сильным ударом отбросило на машины, которые стояли на светофоре, — Audi и две Mazda.
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Водителя Honda госпитализировали, а его пассажирка от полученных травм погибла на месте аварии.
Травмированного пассажира Infiniti также доставили в больницу.
Полиция устанавливает все детали ДТП.
ДТП под Киевом
11 ноября смертельное ДТП произошло и на Одесской трассе – возле села Гребенки Васильковского района Киевской области столкнулись и загорелись два автомобиля.
Обе машины выгорели полностью, в результате аварии погибли два человека.