На углу улицы Калиновой и Слободского проспекта в Днепре 11 ноября в 1.36 столкнулись пять иномарок — Infiniti, Audi, Honda и две Mazda.

В результате ДТП погиб один человек, еще двое травмированы.

По данным спасателей, прибывших на место аварии, автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 22-летний водитель, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Honda.

Вторую машину сильным ударом отбросило на машины, которые стояли на светофоре, — Audi и две Mazda.

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Водителя Honda госпитализировали, а его пассажирка от полученных травм погибла на месте аварии.

Травмированного пассажира Infiniti также доставили в больницу.

Полиция устанавливает все детали ДТП.







В Днепре столкнулись пять авто: есть погибший и раненые / 2 фотографии

ДТП под Киевом

11 ноября смертельное ДТП произошло и на Одесской трассе – возле села Гребенки Васильковского района Киевской области столкнулись и загорелись два автомобиля.

Обе машины выгорели полностью, в результате аварии погибли два человека.