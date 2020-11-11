На Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района Киевской области в темное время суток произошло смертельное ДТП.

Автомобили столкнулись лоб в лоб, а затем загорелись. Транспортные средства выгорели полностью.

В результате ДТП погибли два человека.

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На месте работали все спецслужбы.











На Киевщине два авто столкнулись и загорелись — два человека погибли / 3 фотографии

ДТП в Киеве

В Киеве 10 ноября произошло ДТП при участии работника Службы безопасности Украины, который на мотоцикле сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

Самого тяжело пострадавшего увезли в реанимацию.

Водителя мотоцикла и его пассажирку тоже забрала скорая.