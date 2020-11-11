На Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района Киевской области в темное время суток произошло смертельное ДТП.
Автомобили столкнулись лоб в лоб, а затем загорелись. Транспортные средства выгорели полностью.
В результате ДТП погибли два человека.
Читайте: В Харькове автомобиль наехал на пешеходов — трое пострадавших, среди них ребенок
На месте работали все спецслужбы.
На Киевщине два авто столкнулись и загорелись — два человека погибли / 3 фотографии
ДТП в Киеве
В Киеве 10 ноября произошло ДТП при участии работника Службы безопасности Украины, который на мотоцикле сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.
Самого тяжело пострадавшего увезли в реанимацию.
Водителя мотоцикла и его пассажирку тоже забрала скорая.