На розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту у Дніпрі 11 листопада о 1.36 зіткнулися п’ять іномарок – Infiniti, Audi, Honda та дві Mazda.
Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двох травмовано.
За даними рятувальників, які прибули на місце аварії, легковик Infiniti, за кермом якого був 22-річний водій, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та зіткнувся з Honda.
Другу автівку через сильний удар відкинуло на інші машини, які стояли на світлофорі, – Audi та дві Mazda.
Читайте: У Харкові на дорозі зіткнулися два авто, одне влетіло в зупинку
Водія Honda госпіталізовано, а його пасажирка від отриманих травм загинула на місці аварії.
Травмованого пасажира Infiniti також доправили до лікарні.
Поліція встановлює всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.
ДТП під Києвом
11 листопада смертельна ДТП сталася і на Одеській трасі – біля села Гребінки Васильківського району Київської області зіткнулися і загорілися два автомобілі.
Обидві машини вигоріли повністю, внаслідок аварії загинули дві людини.