На розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту у Дніпрі 11 листопада о 1.36 зіткнулися п’ять іномарок – Infiniti, Audi, Honda та дві Mazda.

Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двох травмовано.

За даними рятувальників, які прибули на місце аварії, легковик Infiniti, за кермом якого був 22-річний водій, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та зіткнувся з Honda.

Другу автівку через сильний удар відкинуло на інші машини, які стояли на світлофорі, – Audi та дві Mazda.

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Водія Honda госпіталізовано, а його пасажирка від отриманих травм загинула на місці аварії.

Травмованого пасажира Infiniti також доправили до лікарні.

Поліція встановлює всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.







У Дніпрі зіткнулися п’ять авто: є загиблий і поранені / 2 фотографии

ДТП під Києвом

11 листопада смертельна ДТП сталася і на Одеській трасі – біля села Гребінки Васильківського району Київської області зіткнулися і загорілися два автомобілі.

Обидві машини вигоріли повністю, внаслідок аварії загинули дві людини.