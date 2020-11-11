У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату

У Польщі поліція затримала двох громадян України за крадіжку зі зломом банкомату.
Інцидент стався у місті Дембе-Вельке у Мазовецькому воєводстві.
Працівники правоохоронних органів Польщі на місці злочину затримали 51-річного українця. Під час допиту чоловік зізнався, що діяв не одни. З ним був 34-річний співучасник, якого пізніше затримали в одному з хостелів Любліна, де він переховувався.
Читайте: Обкрадав під час святкування весілля: у Чернівецькій області затримали крадія
Обох чоловіків підозрюють у серії крадіжок з банкоматів методом Black-box, які були скоєні у Варшаві та у та у Люблінському воєводстві наприкінці жовтня та в листопаді 2020 року. Використаний метод крадіжки передбачає, що у місце для карти вставляють спеціальний картридж, який може зчитувати дані з магнітної стрічки та виконувати додаткові команди.
Під час обшуку поліція Польщі знайшла у підозрюваних навігаційні пристрої, декілька мобільних телефонів, балаклави, одяг та спеціалізоване обладнання: кабелі, спортивні камери, ліхтарики та рукавички.
Також правоохоронцями були вилучені гроші у різній валюті, роздруківки з обмінного пункту та підтвердження виплат численних сум на Bitcoin.
Наразі за рішенням суду 51 та 34-річних чоловіків заарештували на три місяці. Українцям загрожує до 10 років позбавлення волі.
Надзвичайні події у Польщі
На заході Польщі у ДТП загинув 30-річний громадянин України. Чоловік намагався втекти від поліції і спровокував ДТП.
Він на автомобілі Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції та проігнорував світлові і звукові сигнали поліцейського автомобіля і різко прискорив рух.
Джерело: Штаб поліції Варшави
Фото: Штаб поліції Варшави