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Факти / Надзвичайні події

У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату

У Польщі поліція затримала двох громадян України за крадіжку зі зломом банкомату.

Інцидент стався у місті Дембе-Вельке у Мазовецькому воєводстві.

Працівники правоохоронних органів Польщі на місці злочину затримали 51-річного українця. Під час допиту чоловік зізнався, що діяв не одни. З ним був 34-річний співучасник, якого пізніше затримали в одному з хостелів Любліна, де він переховувався.

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Обох чоловіків підозрюють у серії крадіжок з банкоматів методом Black-box, які були скоєні у Варшаві та у та у Люблінському воєводстві наприкінці жовтня та в листопаді 2020 року. Використаний метод крадіжки передбачає, що у місце для карти вставляють спеціальний картридж, який може зчитувати дані з магнітної стрічки та виконувати додаткові команди.

Під час обшуку поліція Польщі знайшла у підозрюваних навігаційні пристрої, декілька мобільних телефонів, балаклави, одяг та спеціалізоване обладнання: кабелі, спортивні камери, ліхтарики та рукавички.

Також правоохоронцями були вилучені гроші у різній валюті, роздруківки з обмінного пункту та підтвердження виплат численних сум на Bitcoin.

Наразі за рішенням суду 51 та 34-річних чоловіків заарештували на три місяці. Українцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
  • У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату
У Польщі затримали двох українців за крадіжку з банкомату / 3 фотографии

Надзвичайні події у Польщі

На заході Польщі у ДТП загинув 30-річний громадянин України. Чоловік намагався втекти від поліції і спровокував ДТП.

Він на автомобілі Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції та проігнорував світлові і звукові сигнали поліцейського автомобіля і різко прискорив рух.

Джерело: Штаб поліції Варшави

Фото: Штаб поліції Варшави

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