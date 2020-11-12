В аэропорту Борисполь задержали служащих, которые требовали деньги с граждан

В международном аэропорту Борисполь полиция разоблачила таможенников, которые требовали деньги с пассажиров. Они создавали им искусственные препятствия при прохождении таможенного контроля и на быстром осмотре ручной клади.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники требовали от пассажира от $100 до $200. Они систематически требовали от граждан в аэропорту деньги в такой сумме.

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Злоумышленники за рейс могли заработать от $2 до $4 тыс. за угрозы забрать багаж у пассажиров и составить на них ложный протокол.

Служащих разоблачили 11 ноября, когда те получили очередную денежную награду от граждан, которые приехали из Турции.











Зарабатывали $4 тыс. с рейса: в Борисполе таможенники требовали с пассажиров взятки / 3 фотографии

Следствие сообщило о подозрении задержанным по фактам получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Присвоили 37 млн ​​грн СБУ раскрыла хищение средств аэропорта Борисполь

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта Борисполь. Сотрудники СБУ подозревают бизнесменов, которые в 2017 году победили в тендере на строительство многоуровневого паркинга на территории международного аэропорта.

Они возможно причастны к присвоению почти 37 млн ​​грн.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: СБУ