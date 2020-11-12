В аэропорту Борисполь задержали служащих, которые требовали деньги с граждан

В международном аэропорту Борисполь полиция разоблачила таможенников, которые требовали деньги с пассажиров. Они создавали им искусственные препятствия при прохождении таможенного контроля и на быстром осмотре ручной клади.
Правоохранители сообщили, что злоумышленники требовали от пассажира от $100 до $200. Они систематически требовали от граждан в аэропорту деньги в такой сумме.
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Злоумышленники за рейс могли заработать от $2 до $4 тыс. за угрозы забрать багаж у пассажиров и составить на них ложный протокол.
Служащих разоблачили 11 ноября, когда те получили очередную денежную награду от граждан, которые приехали из Турции.
Следствие сообщило о подозрении задержанным по фактам получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Присвоили 37 млн грн СБУ раскрыла хищение средств аэропорта Борисполь
Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта Борисполь. Сотрудники СБУ подозревают бизнесменов, которые в 2017 году победили в тендере на строительство многоуровневого паркинга на территории международного аэропорта.
Они возможно причастны к присвоению почти 37 млн грн.
Источник: Киевская городская прокуратура
Фото: СБУ