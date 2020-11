13 ноября в Монреале захватили заложников в здании, где находится офис компании Ubisoft.

По предварительной информации, заложниками стали не менее 10 человек, сообщает The Postmillennial.

Людей вывели на крыше здания. Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Правоохранители проводят спецоперацию.

Некоторые СМИ сообщают, что полицейские прибыли в здание, расположенное по соседству с офисом Ubisoft.

Часть сотрудников компании эвакуировали на крышу здания.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020