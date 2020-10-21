В грузинском городе Зугдиди вооруженные грабители захватили заложников в отделении банка Bank of Georgia.
Преступники вооружены автоматами и гранатами.
В отделении находится 48 человек. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.
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По словам сотрудника банка, вооруженный мужчина, войдя в здание банка, несколько раз выстрелил.
Пять человек сняли с крыши здания краном. Их доставили в правоохранительные органы для допроса.
Злоумышленники требуют $500 тыс.
Как вести себя в заложниках
Захват заложников может произойти в любом месте. Никто от этого не застрахован.
В такой ситуации главное — выжить и дождаться освобождения. Как вести себя в заложниках читайте в нашем материале.
Источник:GEнацвале | Генацвале
Видео: Georgian Public Broadcaster