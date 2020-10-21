В грузинском городе Зугдиди вооруженные грабители захватили заложников в отделении банка Bank of Georgia.

Преступники вооружены автоматами и гранатами.

В отделении находится 48 человек. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.

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По словам сотрудника банка, вооруженный мужчина, войдя в здание банка, несколько раз выстрелил.

Пять человек сняли с крыши здания краном. Их доставили в правоохранительные органы для допроса.

Злоумышленники требуют $500 тыс.

Как вести себя в заложниках

Захват заложников может произойти в любом месте. Никто от этого не застрахован.

В такой ситуации главное — выжить и дождаться освобождения. Как вести себя в заложниках читайте в нашем материале.

Источник:GEнацвале | Генацвале

Видео: Georgian Public Broadcaster