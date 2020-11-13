13 листопада у Монреалі захопили заручників у будівлі, де знаходиться офіс компанії Ubisoft.
За попередньою інформацією, заручниками стали щонайменше 10 людей, повідомляє The Postmillennial.
Людей вивели на даху будівлі. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
Правоохоронці проводять спецоперацію.
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Деякі ЗМІ повідомляють, що поліцейські прибули у будівлю, розташовану по сусідству з офісом Ubisoft.
Частину співробітників компанії евакуювали з даху будівлі гелікоптером.
Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.
Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020
Як поводитись у заручниках
Захоплення заручників може статися в будь-якому місці. Ніхто від цього не застрахований.
У такій ситуації головне – вижити і дочекатися звільнення. Як поводитися у заручниках читайте в нашому матеріалі.
Джерело: The Postmillennial