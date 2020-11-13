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Андрій Жигайло |

У Монреалі захопили заручників у будівлі розробника ігор Ubisoft

13 листопада у Монреалі захопили заручників у будівлі, де знаходиться офіс компанії Ubisoft.

За попередньою інформацією, заручниками стали щонайменше 10 людей, повідомляє The Postmillennial.

Людей вивели на даху будівлі. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Правоохоронці проводять спецоперацію.

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Деякі ЗМІ повідомляють, що поліцейські прибули у будівлю, розташовану по сусідству з офісом Ubisoft.

Частину співробітників компанії евакуювали з даху будівлі гелікоптером.

Як поводитись у заручниках

Захоплення заручників може статися в будь-якому місці. Ніхто від цього не застрахований.

У такій ситуації головне – вижити і дочекатися звільнення. Як поводитися у заручниках читайте в нашому матеріалі.

Джерело: The Postmillennial

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