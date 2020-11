13 листопада у Монреалі захопили заручників у будівлі, де знаходиться офіс компанії Ubisoft.

За попередньою інформацією, заручниками стали щонайменше 10 людей, повідомляє The Postmillennial.

Людей вивели на даху будівлі. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Правоохоронці проводять спецоперацію.

Деякі ЗМІ повідомляють, що поліцейські прибули у будівлю, розташовану по сусідству з офісом Ubisoft.

Частину співробітників компанії евакуювали з даху будівлі гелікоптером.

