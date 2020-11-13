Пограничники задержали грузовик с контрабандной икрой

На границе с РФ пограничники задержали грузовик с красной икрой.
Автомобиль УАЗ застрял в лесу рядом с деревней Порозок Великописаривского района Сумской области.
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— Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России, — говорится в сообщении.
В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой.
Согласно с этикетками на коробках — это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.
— Автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение, — сообщили пограничники.
Пограничники стреляли в контрабандистов
Пограничники с выстрелами остановили контрабандистов на границе с Румынией.
Наряд отдела пограничной службы Фалькив в Черновицкой области обнаружил внедорожник, водитель которого попытался на них наехать.
Сначала военнослужащие стреляли в воздух, а затем и по авто — для его остановки.
Источник: ГПСУ
Фото: ГПСУ