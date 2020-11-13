Прикордонники затримали вантажівку з контрабандною ікрою

На кордоні з РФ прикордонники затримали вантажівку з червоною ікрою.
Автомобіль УАЗ застряг у лісі поруч з селом Порозок Великописарівського району Сумської області.
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– Водій вискочив з кабіни і побіг назад на територію Росії, – йдеться у повідомленні.
У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів з червоною ікрою.
Згідно з етикетками на коробках – це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару склала 275 кг.
– Автомобіль разом з вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу, – повідомили прикордонники.
Прикордонники стріляли у контрабандистів
Прикордонники з пострілами зупинили контрабандистів на кордоні з Румунією.
Наряд відділу прикордонної служби Фальків у Чернівецькій області виявив позашляховик, водій якого спробував на них наїхати.
Спершу військовослужбовці стріляли у повітря, а потім і по авто – для його зупинки.
Джерело: ДПСУ
Фото: ДПСУ