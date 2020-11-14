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Євгенія Шапоренко |

Первый пошел: в Киеве кафе оштрафовали за нарушение карантина

В Киеве правоохранители нагрянули в одно из заведений общественного питания, в котором нарушали карантин выходного дня.

Речь идет о заведении на площади Льва Толстого в центре столицы.

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Несмотря на протест работника кафе, полиция все же выписали административный протокол.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит может работать на вынос.

Источник: Типичный Киев

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