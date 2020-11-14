Во Львове вечером 13 ноября в одном из ночных клубов проходил концерт, организаторы которого не обеспечили соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Полиция узнала об этом из соцсетей и сразу же отреагировала.

На месте правоохранители выяснили, что зрители не соблюдают дистанцию ​​и некоторые из них пришли на концерт без масок.

Поэтому на организатора мероприятия составили административный протокол, согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — Нарушение правил карантина людей.

Он должен заплатить штраф – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.







Переполненный зал и люди без масок: во Львове полиция остановила концерт Бумбокса / 2 фотографии

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В полиции не указывают, о какой именно группе идет речь, однако львовянка Настя Абрамец, которая была на этом концерте, в соцсети рассказала, что это Бумбокс.

Она также выложила фото, на которых видно, что зал переполнен и люди фактически без масок.

Відсотків 10 в масках Підводите ви, львівці, Андрія Івановича.Він вам кафехи, кіно на вихідні, єдиним на всю Україну, а ви писок закрити маскою не годні… Тай таке Опубликовано Настей Абрамець Пятница, 13 ноября 2020 г.