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Євгенія Шапоренко |

Перший пішов: у Києві кафе оштрафували за порушення карантину

У Києві правоохоронці нагрянули до одного із закладів громадського харчування, в якому порушували карантин вихідного дня.

Йдеться про заклад на площі Льва Толстого у центрі столиці.

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Попри протест працівника кафе, поліція таки склада адміністративний протокол. 

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування можуть працювати на виніс.

Джерело: Типовий Київ

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