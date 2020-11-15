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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

На Днепропетровщине в пожаре погибли трое детей

На Днепропетровщине в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей.

Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района.

В 16.49 пожар локализован спасателями на площади 25 м кв.

В 17.17 огонь был ликвидирован.

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На месте пожара обнаружены тела трех детей — 2014, 2016 и 2018 рождения.

Пожары в жилых домах

В Черкасской области в частном жилом доме в селе Вязовок из-за пожара погибли три человека.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площадью 30 кв .м. Среди погибших была 4-летний ребенок.

Источник: ГСЧС

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