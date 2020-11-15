На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.

Трагедія сталася у селі Бикове Криничанського району.

О 16.49 пожежу локалізовано рятувальниками на площі 25 м кв.

О 17.17 вогонь ліквідували.

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На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей – 2014, 2016 та 2018 року народження.

Пожежі у житлових будинках

У Черкаській області у приватному житловому будинку в селі В’язівок через пожежу загинули три людини.

Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 30 кв .м. Серед загиблих була 4-річна дитина.