На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей.
Трагедія сталася у селі Бикове Криничанського району.
О 16.49 пожежу локалізовано рятувальниками на площі 25 м кв.
О 17.17 вогонь ліквідували.
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На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей – 2014, 2016 та 2018 року народження.
Пожежі у житлових будинках
У Черкаській області у приватному житловому будинку в селі В’язівок через пожежу загинули три людини.
Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 30 кв .м. Серед загиблих була 4-річна дитина.