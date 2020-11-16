В Сумской области, а именно в городе Шостка, экс-служащие присвоили почти 600 тыс. грн. Деньги выделили из государственного бюджета на капитальный ремонт автогидроподъемника.

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении трем злоумышленникам. Это бывший директор управления жилищно-коммунального хозяйства, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия городского совета и директор ООО.

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По данным следствия, в 2018 году экс-служащие заключили трехсторонний договор на капитальный ремонт автогидроподъемника на базе автомобиля ЗИЛ 130. Начальник управления подписал документ. в котором говорилось о выполненном ремонте подъемника. Также его подписал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия.

Таким образом, на счет общества перечислили 594 510 грн бюджетных средств в качестве полной оплаты за якобы выполненную работу.

Правоохранители выяснили, что сейчас автогидроподъемник неисправен и его никто не ремонтировал.

Злоумышленников обвинили в осуществлении ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

4 года за взятку: суд отправил за решетку депутата Полтавского облсовета

Высший антикоррупционный суд назначил наказание для депутата Полтавского облсовета Валерия Прядки и заместителя начальника одного из отделов коммунального предприятия Полтавафарм Руслана Гнездова. Их приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку полицейскому в сумме 35 тыс. грн.

Источник: Сумская обласная прокуратура

Фото: Сумская обласная прокуратура