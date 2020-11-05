Взяточничество на Львовщине — задержали председателя РГА

Во Львовской области во время получения взятки задержали главу одной из районных государственных администраций.

Глава администрации должен решить вопрос об изменении целевого назначения земельных участков. За это чиновник хотел 21 тыс. грн, однако затем захотел получить взятку талонами на топливо — 1000 литров дизтоплива.

В служебном кабинете председателя РГА правоохранители изъяли талоны.











21 тыс. грн или 1 тыс. литров дизтоплива: на Львовщине главу РГА поймали на взятке / 3 фотографии

Читайте: Требовал $10 тыс. СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА

Чиновника задержали. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, а также избрание меры пресечения.

Между тем в Ровенской области заместителя начальника одного из отделов местной прокуратуры подозревают в получении неправомерной выгоды.

Чиновник получил от и. о. начальника одного из отделений Нацполиции в регионе два ноутбука стоимостью 30 тыс. грн.

За это он обещал способствовать непривлечение этого полицейского к уголовной ответственности.