PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Угрожал взорвать: на Львовщине мужчина с гранатой ограбил магазин

В селе Суховоля Городоцкого района Львовской области 15 ноября около 16.20 ранее судимый 42-летний мужчина зашел в продуктовый магазин и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал у продавщицы товары.

Женщине удалось убежать и позвонить в полицию. Сам злоумышленник забрал ее сумочку с деньгами и личными вещами и убежал.

Правоохранители оперативно задержали грабителя. Он был пьяный и прятался в лесополосе неподалеку соседнего села.

Читайте: В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

У него изъяли два предмета, похожие на гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства. Их должны исследовать эксперты.

  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
  • на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин
Угрожал взорвать: на Львовщине мужчина с гранатой ограбил магазин / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.187 УКУ — Разбой. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Задержали с гранатой

В сентябре возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве задержали мужчину с гранатой.

54-летний киевлянин нес боеприпас в сумке. Мужчина показался полиции подозрительным, поэтому она провела поверхностную проверку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх