В селе Суховоля Городоцкого района Львовской области 15 ноября около 16.20 ранее судимый 42-летний мужчина зашел в продуктовый магазин и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал у продавщицы товары.

Женщине удалось убежать и позвонить в полицию. Сам злоумышленник забрал ее сумочку с деньгами и личными вещами и убежал.

Правоохранители оперативно задержали грабителя. Он был пьяный и прятался в лесополосе неподалеку соседнего села.

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У него изъяли два предмета, похожие на гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства. Их должны исследовать эксперты.











Угрожал взорвать: на Львовщине мужчина с гранатой ограбил магазин / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.187 УКУ — Разбой. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Задержали с гранатой

В сентябре возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве задержали мужчину с гранатой.

54-летний киевлянин нес боеприпас в сумке. Мужчина показался полиции подозрительным, поэтому она провела поверхностную проверку.