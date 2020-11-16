У селі Суховоля Городоцького району Львівської області 15 листопада близько 16.20 раніше судимий 42-річний чоловік зайшов до продуктового магазину і, погрожуючи предметом, схожим на гранату, вимагав у продавчині товари.

Жінці вдалося втекти та зателефонувати до поліції. Сам зловмисник забрав її сумочку з грошима та особистими речами і втік.

Правоохоронці оперативно затримали грабіжника. Він був п’яний і ховався у лісосмузі неподалік сусіднього села.

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У нього вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5 та інші речові докази. Їх мають дослідити експерти.











Погрожував підірвати: на Львівщині чоловік з гранатою пограбував магазин / 3 фотографии

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.187 ККУ – Розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Затримали з гранатою

У вересні біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві затримали чоловіка з гранатою.

54-річний киянин ніс боєприпас у сумці. Чоловік здався поліції підозрілим, тому вона провела поверхневу перевірку.