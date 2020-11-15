На Львовщине в результате лобового столкновения машин погибли два человека

Во Львовской области вблизи райцентра Дрогобыч произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли оба водителя.

Авария произошла ночью 14 ноября в селе Рихтичи возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили Mercedes-Benz под управлением 53-летнего селянина и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

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ДТП в Харькове

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел пятилетнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.

Источник: Львовская ОГА