PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

На Львовщине в результате лобового столкновения машин погибли два человека

Во Львовской области вблизи райцентра Дрогобыч произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли оба водителя.

Авария произошла ночью 14 ноября в селе Рихтичи возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили Mercedes-Benz под управлением 53-летнего селянина и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Читайте: Смертельное ДТП в Новгороде: автобус врезался в здание университета

ДТП в Харькове

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел пятилетнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.

Источник: Львовская ОГА

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх