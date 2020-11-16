19-летняя украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на Сумщине.
Автомобиль, в котором находилась спортсменка, перевернулся и протаранил ограждение.
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Спортсменка находилась на одном из пассажирских кресел и в результате ДТП сломал позвоночник, а вот водитель авто остался невредимым.
В результате обследования у Мирошниченко диагностировали перелом позвоночника и уже провели операцию. Известно, что девушка сейчас не чувствует ног.
Вице-президент ДЮСШ Европа Прилуки Валентина Цербе-Несина сообщила в Facebook, что семья спортсменки собирает деньги на реабилитацию.
Алина Мирошниченко является многократной призером женских чемпионатов Украины по биатлону и других национальных турниров.
В ноябре 2020 года украинская певица Надя Дорофеева попала в аварию в Киеве. Артистка выехала из дома и успела проехать всего около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.
Источник: Валентина Цербе-Несина