19-летняя украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на Сумщине.

Автомобиль, в котором находилась спортсменка, перевернулся и протаранил ограждение.

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Спортсменка находилась на одном из пассажирских кресел и в результате ДТП сломал позвоночник, а вот водитель авто остался невредимым.

В результате обследования у Мирошниченко диагностировали перелом позвоночника и уже провели операцию. Известно, что девушка сейчас не чувствует ног.

Вице-президент ДЮСШ Европа Прилуки Валентина Цербе-Несина сообщила в Facebook, что семья спортсменки собирает деньги на реабилитацию.

Алина Мирошниченко является многократной призером женских чемпионатов Украины по биатлону и других национальных турниров.

В ноябре 2020 года украинская певица Надя Дорофеева попала в аварию в Киеве. Артистка выехала из дома и успела проехать всего около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.

Источник: Валентина Цербе-Несина