Пожар в Киеве: спасатели спасли 4 человека

В Киеве ночью произошел пожар на третьем этаже 9-этажого жилого дома по ул. Энтузиастов, 3.
В общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.
— Во время тушения с верхних этажей здания были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние, — сообщили в ГСЧС.
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Инцидент произошел 17 ноября в 01.31, а в 2.14 пожар ликвидировали.
На месте происшествия работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.
Пожар в Днепропетровской области
На Днепропетровщине в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей.
Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района.