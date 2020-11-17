Пожар в Киеве: спасатели спасли 4 человека

В Киеве ночью произошел пожар на третьем этаже 9-этажого жилого дома по ул. Энтузиастов, 3.

В общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

— Во время тушения с верхних этажей здания были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние, — сообщили в ГСЧС.

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Инцидент произошел 17 ноября в 01.31, а в 2.14 пожар ликвидировали.















Спасли троих детей: в Киеве ночью горела многоэтажка / 4 фотографии

На месте происшествия работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Пожар в Днепропетровской области

На Днепропетровщине в результате пожара в частном доме погибли трое малолетних детей.

Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района.