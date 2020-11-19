Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області

Державне бюро розслідувань навідалось до головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.
У слідчих є підстави вважати, що рятувальники причетні до пожеж в Луганській області. Слідчі з прокурорами провели обшуки, заявили у ДБР.
За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області.
В управлінні служби не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не змогли оперативно виїхати на місце пожежі.
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За допомогою приладів для корекції одометрів автомобілів, систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки та завищували реальний пробіг.
Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.
В ході обшуку виявили ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.
Пожежі у Луганській області
11 кримінальних проваджень за статтею 270 про порушення вимог пожежної безпеки. Справи розслідують 10 різних відділень.
Лісові пожежі у Луганській області почалися у селі Смоляніновому та місті Щастя Новоайдарського району, Половинкине та Запорізьке Старобільського району, а також у селищі Білокуракиному на початку жовтня.
Джерело: ДБР
Фото: ДБР