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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області

Державне бюро розслідувань навідалось до головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

У слідчих є підстави вважати, що рятувальники причетні до пожеж в Луганській області. Слідчі з прокурорами провели обшуки, заявили у ДБР.

За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області.

В управлінні служби не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не змогли оперативно виїхати на місце пожежі.

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  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
  • Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області
Крали паливо: ДБР назвало нові можливі причини пожеж у Луганській області / 5 фотографий

За допомогою приладів для корекції одометрів автомобілів, систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки та завищували реальний пробіг.

Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

В ході обшуку виявили ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Пожежі у Луганській області

11 кримінальних проваджень за статтею 270 про порушення вимог пожежної безпеки. Справи розслідують 10 різних відділень.

Лісові пожежі у Луганській області почалися у селі Смоляніновому та місті Щастя Новоайдарського району, Половинкине та Запорізьке Старобільського району, а також у селищі Білокуракиному на початку жовтня.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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