В Запорожье мужчина зарезал бывшую учительницу физики. Интеллигентную женщину в многоэтажке знали все, поэтому когда ее возлюбленный Геннадий начал стучать в дверь, не на шутку испугались.

Лариса лежала на кухне, а из ее сердца торчал нож. Мужчина просил вызвать полицию и утверждал, что настоящий убийца уже сбежал.

Однако правоохранители в такую ​​версию не верят.

— Во время общения он уже резко поднялся и начал бежать на кухню. Схватив нож, начал бежать на патрульных, но они успели его задержать и выбили нож из рук, — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Екатерина Шевченко.

Лариса давно была одинокой, а с Геннадием женщина познакомилась около года назад.

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В последнее время Геннадий стал выпивать и тогда же начались скандалы. Во время последней ссоры он схватил нож и вонзил ей прямо в грудь.

За убийство женщины злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Убийство в Донецкой области

40-летний житель Донецкой области умышленно нанес 3-летней дочери несколько ножевых ранений, в результате которых ребенок умер.

Врачи зафиксировали у погибшей ранения в области горла и брюшной полости.