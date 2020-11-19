В Запорожье мужчина зарезал бывшую учительницу физики. Интеллигентную женщину в многоэтажке знали все, поэтому когда ее возлюбленный Геннадий начал стучать в дверь, не на шутку испугались.
Лариса лежала на кухне, а из ее сердца торчал нож. Мужчина просил вызвать полицию и утверждал, что настоящий убийца уже сбежал.
Однако правоохранители в такую версию не верят.
— Во время общения он уже резко поднялся и начал бежать на кухню. Схватив нож, начал бежать на патрульных, но они успели его задержать и выбили нож из рук, — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Екатерина Шевченко.
Лариса давно была одинокой, а с Геннадием женщина познакомилась около года назад.
Читайте: Убил из-за квартиры: полиция нашла подозреваемого в убийстве девушки из Киева
В последнее время Геннадий стал выпивать и тогда же начались скандалы. Во время последней ссоры он схватил нож и вонзил ей прямо в грудь.
За убийство женщины злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Убийство в Донецкой области
40-летний житель Донецкой области умышленно нанес 3-летней дочери несколько ножевых ранений, в результате которых ребенок умер.
Врачи зафиксировали у погибшей ранения в области горла и брюшной полости.