Бил ножом в горло и живот: в Курахово мужчина зарезал 3-летнюю дочь

40-летний житель Курахово Донецкой области умышленно нанес 3-летней дочери несколько ножевых ранений, вследствие которых ребенок умер.
Врачи зафиксировали у погибшей ранения в области горла и брюшной полости.
Убийца умышленно зарезал своего ребенка, когда находился с ним наедине в собственной квартире, рассказала мать жертвы.
Предварительно, задержанный имеет психические расстройства.
Правоохранители проводят расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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Приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
В деле о другом убийстве ребенка — 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком в 2019 году — до сих пор нет приговора.
18 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ожидает приговор до конца года.
Источник: Донецкая областная прокуратура