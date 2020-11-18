Бил ножом в горло и живот: в Курахово мужчина зарезал 3-летнюю дочь

40-летний житель Курахово Донецкой области умышленно нанес 3-летней дочери несколько ножевых ранений, вследствие которых ребенок умер.

Врачи зафиксировали у погибшей ранения в области горла и брюшной полости.

Убийца умышленно зарезал своего ребенка, когда находился с ним наедине в собственной квартире, рассказала мать жертвы.

Предварительно, задержанный имеет психические расстройства.

Правоохранители проводят расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

В деле о другом убийстве ребенка — 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком в 2019 году — до сих пор нет приговора.

18 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ожидает приговор до конца года.

Источник: Донецкая областная прокуратура