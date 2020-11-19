У Запоріжжі чоловік зарізав колишню вчительку фізики. Інтелігентну жінку у багатоповерхівці знали усі, тож коли її чоловік Геннадій почав стукати у двері, не на жарт злякалися.
Лариса лежала на кухні, а з її серця стирчав ніж. Чоловік просив викликати поліцію і стверджував, що справжній убивця вже утік.
Однак правоохоронці в таку версію не вірять.
– Під час спілкування він вже різко піднявся і почав бігти до кухні. Схопивши ніж, почав бігти на патрульних, але вони встигли його затримати і вибили ніж з рук, – розповіла речниця патрульної поліції Запоріжжя Катерина Шевченко.
Лариса давно була самотньою, а з Геннадієм жінка познайомилась близько року тому.
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Останнім часом Генадій став прикладатись до пляшки і тоді ж почались скандали. Під час останньої сварки він схопив ніж і встромив їй просто у груди.
За вбивство жінки зловмиснику світить до 15 років ув’язнення.
Вбивство на Донеччині
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