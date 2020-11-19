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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Лежала з ножем у серці: у Запоріжжі чоловік зарізав свою кохану

У Запоріжжі чоловік зарізав колишню вчительку фізики. Інтелігентну жінку у багатоповерхівці знали усі, тож коли її чоловік Геннадій почав стукати у двері, не на жарт злякалися.

Лариса лежала на кухні, а з її серця стирчав ніж. Чоловік просив викликати поліцію і стверджував, що справжній убивця вже утік.

Однак правоохоронці в таку версію не вірять.

– Під час спілкування він вже різко піднявся і почав бігти до кухні. Схопивши ніж, почав бігти на патрульних, але вони встигли його затримати і вибили ніж з рук, – розповіла речниця патрульної поліції Запоріжжя Катерина Шевченко.

Лариса давно була самотньою, а з Геннадієм жінка познайомилась близько року тому.

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Останнім часом Генадій став прикладатись до пляшки і тоді ж почались скандали. Під час останньої сварки він схопив ніж і встромив їй просто у груди.

За вбивство жінки зловмиснику світить до 15 років ув’язнення.

Вбивство на Донеччині

40-річний житель на Донеччині умисно завдав 3-річній доньці декілька ножових поранень, внаслідок яких дитина померла.

Лікарі зафіксували в загиблої поранення в області горла і черевної порожнини.

Фото: Dreamstime

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