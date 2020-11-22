В Киеве в Голосеевском районе 22 ноября водитель Chevrolet Aveo протаранил остановку общественного транспорта.

Вследствие столкновения никто не пострадал, так как на остановке в момент аварии людей не было.

Водитель влетел в остановку, выехав на встречную полосу проспекта Валерия Лобановского.

Предварительно, виновник ДТП потерял сознание за рулем.

После аварии первую помощь ему оказали другие водители.







В Киеве авто протаранило остановку и загорелось / 2 фотографии

Из-за столкновения в авто началось небольшое возгорание под капотом, которое смогли потушить свидетели ДТП.

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На Окружной дороге авто убило двух человек возле остановки

13 ноября в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, вследствие которого погибли двое пешеходов.

После столкновения двух авто одно из них вылетело на тротуар, где возле остановки находились три человека. Двое из них погибли.