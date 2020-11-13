Смертельное ДТП в Киеве: на Окружной дороге авто вылетело на тротуар, есть погибшие

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной дороге. В результате два человека погибли.
Дорожно-транспортное происшествие произошло между двумя автомобилями Hyundai 13 ноября около 08.00. В результате столкновения один из автомобилей, за рулем которого был водитель Uber, вылетел на тротуар, где была остановка и въехал в киоск.
По данным Нацполиции, в Святошинском районе Киева произошло боковое столкновение двух автомобилей.
— На Борщаговке такси вылетело на остановку, двое погибших, — сказали в полиции.
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Заместитель министра внутрених дел Антон Геращенко сообщил, что водитель такси потерял управление и наехал на трех пешеходов, двое из которых скончались на месте.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Uber в погоне за заработком перетрудился и заснул за рулем.
По словам Геращенко, в Украине годами блокируют закон о регулировании работы рынка услуг такси, каким бы устанавливались нормы часов работы водителей.
Точная информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших еще уточняется.
ДТП на Киевщине
11 ноября произошло смертельное ДТП на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района Киевской области в темное время суток.
Автомобили столкнулись лоб в лоб, а затем загорелись. Транспортные средства выгорели полностью. В результате ДТП погибли два человека.
Фото: dtp.kiev.ua