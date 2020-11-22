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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

У Києві авто протаранило зупинку і загорілося

У Києві в Голосіївському районі 22 листопада водій Chevrolet Aveo протаранив зупинку громадського транспорту.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, бо на зупинці в момент аварії людей не було.

Водій влетів у зупинку, виїхавши на зустрічну смугу проспекту Валерія Лобановського.

Попередньо, винуватець ДТП втратив свідомість за кермом.

Після аварії першу допомогу йому надали інші водії.

  • У Києві авто протаранило зупинку і загорілося
  • У Києві авто протаранило зупинку і загорілося
  • У Києві авто протаранило зупинку і загорілося
  • У Києві авто протаранило зупинку і загорілося
У Києві авто протаранило зупинку і загорілося / 2 фотографии

Через зіткнення в авто почалося невелике загоряння під капотом, яке змогли загасити свідки ДТП.

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На Окружній дорозі авто вбило двох людей біля зупинки

13 листопада у Києві на Окружній дорозі сталася ДТП, внаслідок якої загинули двоє пішоходів.

Після зіткнення двох авто одне з них вилетіло на тротуар, де біля зупинки перебували троє людей. Двоє з них загинули.

Фото: dtp.kiev.ua

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