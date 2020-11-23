Кровать залило кровью: во Львове мужчина перерезал горло любовнице

Во Львове 39-летний мужчина жестоко убил свою любовницу, перерезав ей сонную артерию.

Труп 44-летней женщины нашла тетя убийцы, которая наведалась к племяннику в гости. Убитая лежала в постели, и поначалу казалось, что она просто спит.

Соседи утверждают, что никакого шума той ночи не слышали. Вечером Павел кричал на всю улицу, что собирается убить свою сожительницу, но серьезно его слова никто не воспринимал, потому что мужчина был пьян.

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Близкая подруга убитой Ольги рассказала, что три года назад она потеряла мужа и влюбилась в Павла.

За время отношений он часто поднимал руку на женщину, однако она все прощала. А однажды даже убил кота прямо на ее глазах.

Правоохранители подтвердили, что задержанный уже находился в местах лишениях свободы за кражи.

За жестокое убийство 44-летней женщины ему грозит 15 лет заключения.

Убийство женщины в Запорожье

Недавно похожий инцидент произошел в Запорожье: там мужчина жестоко убил свою любовницу, воткнув нож ей прямо в сердце.

Мужчина сначала заявил, что не знает, кто убил женщину, однако впоследствии сам во всем сознался.

Убитая женщина работала учителем физики в одной из школ города.