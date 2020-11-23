Ліжко залило кров’ю: у Львові чоловік перерізав горло коханці

У Львові 39-річний чоловік жорстоко вбив свою коханку, перерізавши їй сонну артерію.

Труп 44-річної жінки знайшла тітка вбивці, яка навідалася до племінника в гості. Вбита лежала у ліжку, і спочатку здавалося, що вона просто спить.

Сусіди стверджують, що жодного шуму тієї ночі не чули. Лише ввечері Павло кричав на всю вулицю, що збирається вбити свою співмешканку, але серйозно його слова ніхто не сприймав, бо чоловік був п’яний.

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Найближча подруга вбитої Ольги розповіла, що три роки тому вона втратила чоловіка та закохалася у Павла.

За час стосунків він часто підіймав руку на жінку, однак вона все пробачала. А одного разу навіть замордував кота просто на її очах.

Правоохоронці підтвердили, що затриманий вже перебував у місцях позбавленнях волі через крадіжки.

За жорстоке вбивство 44-річної жінки йому загрожує 15 років ув’язнення.

Вбивство жінки в Запоріжжі

Нещодавно схожий інцидент стався у Запоріжжі: там чоловік жорстоко вбив свою коханку, встромивши ножа їй прямо в серце.

Чоловік спочатку заявив, що не знає, хто вбив жінку, однак згодом сам про все зізнався.

Вбита жінка працювала вчителем фізики в одній із шкіл міста.