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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

В Киеве такси снесло человека на пешеходном переходе (18+)

В Киеве ночью, 24 ноября, такси сбило пешехода, в результате чего тот получил травмы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что человек двигался по пешеходному переходу, когда его снес белый автомобиль с шашкой.

По информации очевидцев, авария произошла на проспекте Павла Тычины.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, сообщили в сети.

Внимание! Видео содержит кадры 18+

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Во Львове водитель Таврии сбил двух детей на переходе

12 ноября уличная камера сняла, как водитель Таврии сбил двух школьников, переходивших дорогу на зеленый свет в установленном месте.

Виновник ДТП после аварии скрылся, а мальчика госпитализировали с переломом ключицы.

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