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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

У Києві таксі знесло людину на пішохідному переході (18+)

У Києві вночі, 24 листопада, таксі збило пішохода, внаслідок чого той отримав травми.

На кадрах із камери спостереження видно, що людина рухалася пішохідним переходом, коли її зніс білий автомобіль із шашкою.

За інформацією очевидців, аварія сталася на проспекті Павла Тичини.

Потерпілого госпіталізували з серйозними травмами, повідомили у мережі.

Увага! Відео містить кадри 18+

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У Львові водій Таврії збив двох дітей на переході

12 листопада вулична камера зняла, як водій Таврії збив двох школярів, які переходили дорогу на зелене світло у встановленому місці.

Винуватець ДТП після аварії втік, а хлопчика госпіталізували з переломом ключиці.

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