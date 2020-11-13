Во Львове водитель Таврии сбил двух детей на переходе и скрылся

Во Львове водитель Таврии сбил на переходе двух школьников и скрылся с места аварии.

Камера наблюдения сняла, что виновник ДТП даже не остановился после того, как переехал детей.

В результате наезда 11-летний мальчик был госпитализирован с переломом ключицы.

Авария произошла около 17.40 на перекрестке улиц Линкольна-Миколайчука, когда брат с сестрой переходили дорогу в установленном месте и на зеленый свет.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 и разыскивают водителя Таврии, чтобы привлечь его к ответственности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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В Кривом Роге пьяный водитель сбил двух детей на переходе

Другое ДТП, вследствие которого пострадали дети, произошло в Кривом Роге 30 октября.

Nissan Tiida, за рулем которого был пьяный мужчина, сбил школьников на пешеходном переходе.

Детей с тяжелыми травмами госпитализировали.

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