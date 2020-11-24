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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Во Львове умер основатель Lviv Fashion Week Нестеренко-Ланько

Украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

Авария произошла на автодороге Львов-Шегини в селе Бартатов Городокского района.

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— Водитель автомобиля Nissan, 34-летний львовянин, на пешеходном переходе совершил наезд на жителя Львова в возрасте 37 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

Погибшим оказался Петр Нестеренко-Ланько — знаменитый дизайнер, основатель Lviv Fashion Week.

В ДТП погиб Петр Нестеренко-Ланько

В Киеве такси снесло человека

В Киеве ночью, 24 ноября, такси сбило пешехода, в результате чего тот получил травмы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что человек двигался по пешеходному переходу, когда его снес белый автомобиль с шашкой.

Фото: Viktor Moskaliuk

Источник: Нацполиция

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