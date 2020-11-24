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Євгенія Шапоренко |

У Львові помер засновник Lviv Fashion Week Нестеренко-Ланько

Український дизайнер, засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП.

Аварія сталася на автодорозі Львів-Шегині у селі Бартатів Городоцького району.

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– Водій автомобіля Nissan, 34-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на жителя Львова віком 37 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Загиблим виявився Петро Нестеренко-Ланько – знаменитий дизайнер, засновник Lviv Fashion Week.

У ДТП загинув Петро Нестеренко-Ланько

У Києві таксі знесло людину

У Києві вночі, 24 листопада, таксі збило пішохода, внаслідок чого той отримав травми.

На кадрах із камери спостереження видно, що людина рухалася пішохідним переходом, коли її зніс білий автомобіль із шашкою.

Фото: Viktor Moskaliuk

Джерело: Нацполіція

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