Завис на гойдалці: у Львові п’яний поліцейський влетів у дитячий майданчик

Вдень 24 листопада у Львові автомобіль Volkswagen протаранив дитячий майданчик. За кермом перебував п’яний працівник поліції.
Водій не впорався з керуванням, і перед тим, як виїхати на майданчик, пошкодив припарковані неподалік автомобілі.
На щастя, у момент зіткнення на майданчику дітей не було.
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ДТП відбулося у Шевченківському районі міста на вулиці Торф’яній.
– За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами 24-річного поліцейського буде звільнено з поліції, – прокоментував начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Василь Віконський.
ДТП під Львовом
Внаслідок ДТП на трасі Львів-Шегині помер засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.
Правоохоронці повідомили, що 37-річний чоловік загинув під колесами автомобіля Nissan, коли переходив дорогу на пішохідному переході.
Від отриманих травм Петро Нестеренко-Ланько помер на місці.
Фото: Igor Zinkevych