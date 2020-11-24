Вдень 24 листопада у Львові автомобіль Volkswagen протаранив дитячий майданчик. За кермом перебував п’яний працівник поліції.

Водій не впорався з керуванням, і перед тим, як виїхати на майданчик, пошкодив припарковані неподалік автомобілі.

На щастя, у момент зіткнення на майданчику дітей не було.



















Завис на гойдалці: у Львові п’яний поліцейський влетів у дитячий майданчик / 5 фотографий

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ДТП відбулося у Шевченківському районі міста на вулиці Торф’яній.

– За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами 24-річного поліцейського буде звільнено з поліції, – прокоментував начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Василь Віконський.

ДТП під Львовом

Внаслідок ДТП на трасі Львів-Шегині помер засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

Правоохоронці повідомили, що 37-річний чоловік загинув під колесами автомобіля Nissan, коли переходив дорогу на пішохідному переході.

Від отриманих травм Петро Нестеренко-Ланько помер на місці.

Фото: Igor Zinkevych