В городе Бурынь Сумской области мужчина застрелил соседского пса и угрожал лишить жизни самых соседей — женщину и мужчину, недавно пережившего инсульт.

В полиции испуганная женщина рассказала, что занималась хозяйственными делами, когда к ней во двор забежал разъяренный сосед.

— Мужчина несколькими выстрелами из пистолета убил одну собаку и ранил другую. Затем приставил пистолет женщине в голову и нож — к животу, угрожал убить и его самого, и ее мужа, мол, их собаки слишком долго и громко лают, чем его очень раздражают, — говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленника доставили в отделение полиции: у него изъяли пистолет, нож, а также сверток с сушеной коноплей.











Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей / 3 фотографии

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством), также решается вопрос об открытии еще одного производства по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.