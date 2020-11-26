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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей

В городе Бурынь Сумской области мужчина застрелил соседского пса и угрожал лишить жизни самых соседей — женщину и мужчину, недавно пережившего инсульт.

В полиции испуганная женщина рассказала, что занималась хозяйственными делами, когда к ней во двор забежал разъяренный сосед.

— Мужчина несколькими выстрелами из пистолета убил одну собаку и ранил другую.

Затем приставил пистолет женщине в голову и нож — к животу, угрожал убить и его самого, и ее мужа, мол, их собаки слишком долго и громко лают, чем его очень раздражают, — говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленника доставили в отделение полиции: у него изъяли пистолет, нож, а также сверток с сушеной коноплей.

  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
  • Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей
Мешал шум: на Сумщине мужчина застрелил пса и бросался с ножом на соседей / 3 фотографии

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством), также решается вопрос об открытии еще одного производства по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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