У місті Буринь Сумської області чоловік застрелив сусідського пса та погрожував позбавити життя самих сусідів – жінку та чоловіка, який нещодавно пережив інсульт.

У поліції перелякана жінка розповіла, що займалась господарськими справами, коли на її подвір‘я забіг розлючений сусід.

– Чоловік кількома пострілами з пістолету вбив одного собаку та поранив іншого. Потім приставив пістолет жінці до голови і ніж – до живота, погрожував убити і її саму, і її чоловіка, бо, мовляв, їх собаки занадто довго і голосно гавкають, чим його дуже дратують, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зловмисника доставили до відділку поліції: у нього вилучили пістолет, ніж, а також згорток із сушеним коноплинням.











Дратував шум: на Сумщині чоловік застрелив пса і кидався з ножем на сусідів / 3 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством), також вирішується питання про відкриття ще одного провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Досудове розслідування триває.