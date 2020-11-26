Поссорилась с любимым: в Харькове 29-летняя женщина бросилась на рельсы метро

В Харькове утром 26 ноября 29-летняя упала на рельсы метро.

Полицейскому, который находился на станции, удалось спасти женщину: ее госпитализировали с сильным ушибом.

— Это была попытка самоубийства. Как выяснилось, накануне у жертвы произошел серьезный конфликт с любимым человеком, — прокомментировал ситуацию директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Инцидент произошел на станции Ботанический сад. По состоянию на 11.00 напряжение на Алексеевской линии Харьковского метрополитена было восстановлено.

— Женщина находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений, — добавляют правоохранители.

В Киеве пассажир метро напал на полицейского

6 ноября в Киевском метрополитене пассажир напал на полицейского, потому что тот сделал ему замечание из-за отсутствия защитной маски.

Инцидент произошел на станции метро Славутич. Мужчина зашел на платформу без средства защиты, а после замечания правоохранителя достал газовый баллончик и брызнул ему в глаза.

После этого преступник взял нож и попытался ранить свидетелей происшествия.

В результате нападения полицейский получил химический ожог первого-второго степени.