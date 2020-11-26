Посварилася з коханим: у Харкові 29-річна жінка кинулася на колію метро

У Харкові вранці 26 листопада 29-річна впала на колію метро.

Поліцейському, який знаходився на станції, вдалося врятувати жінку: її госпіталізували із сильним забиттям.

– Це була спроба самогубства. Як з’ясувалося, напередодні жертва мала серйозний конфлікт зі своїм коханим, – прокоментував ситуацію директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Інцидент стався на станції Ботанічний сад. Станом на 11.00 напругу на Олексіївській лінії Харківського метрополітену було відновлено.

– Жінка перебуває у шоковому стані без видимих тілесних ушкоджень, – додають правоохоронці.

У Києві пасажир метро напав на поліцейського

6 листопада у Київському метрополітені пасажир напав на поліцейського, бо той зробив йому зауваження через відсутність захисної маски.

Інцидент трапився на станції метро Славутич. Чоловік зайшов на платформу без засобу захисту, а після зауваження правоохоронцядістав газовий балончик та бризнув йому в очі.

Після цього правопорушник взяв ніж та намагався поранити свідків події.

Внаслідок нападу поліцейський отримав хімічний опік першого-другого ступеня.