В Киеве пассажир метрополитена напал на полицейского, потому что тот сделал ему замечание за отсутствие защитной маски.

Инцидент произошел на станции метро Славутич. Мужчина зашел на платформу без средства защиты. После получения замечания от правоохранителя он достал газовый баллончик и брызнул ему в глаза.

После этого преступник взял нож и пытался ранить представителя полиции и свидетелей происшествия. Чтобы отвлечь преступника, один из пассажиров достал пистолет и выстрелил в воздух (оружие прошло регистрацию).

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Преступника задержали, сейчас ему выбирают меру пресечения. В результате инцидента представитель полиции получил химический ожог первого-второго степени.

Штрафы за отсутствие масок

6 ноября правительство Украины поддержало проект закона №3890 о введении штрафов за отсутствие маски. Отныне граждане, которые появляются в общественных местах без средств защиты, будут наказываться денежными взысканиями.

За несоблюдение законодательства нарушители будут платить от 170 до 255 грн.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура