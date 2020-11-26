В Ровно 12-летняя школьница подралась с 16-летней студенткой

В Ровно на территории школы подрались девушки якобы из-за распространения сплетен.

Но больше всего в этой истории поражает то, что драку на камеру снимала 23-летняя девочка и ни она, ни другие очевидцы не сделали ничего, чтобы прекратить конфликт.

— Я не понимаю, это будущие мамы, которые будут иметь своих детей. Как они будут на такое реагировать, — рассказал директор школы Михаил Белик.

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Директор школы узнал на этих кадрах свою ученицу. Ей — 12-ть лет, она учится в седьмом классе.

Другой девушке с видео уже 16-ть, она — студентка колледжа. После драки пришла домой в синяках и обо всем рассказала родным.

— Она ходить не может, на улицу боится выйти. Не знаю как дальше жить, — заявила бабушка пострадавшей Лариса Радовенчик.

У пострадавшей девушки ушибы позвоночника, коленей и рук. Родители обратились в полицию и там открыли уголовное производство — за легкие телесные повреждения.

— Во время словесной перепалки один из присутствующих подбила участников конфликта к драке. Следовательно, 12-летняя жительница повалила на землю 16-летнюю, начала наносить руками удары по голове и ногами по телу. На следующий день 16-летняя студентка обратилась в больницу, медики диагностировали ушибы шейного отдела, колени и плеча, — рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской Мария Юстицкая.

Школьницу поставили на учет в полиции. Родителей, возможно, оштрафуют за невыполнение своих обязанностей.

Воспитательницу обвинили в травле

На Полтавщине полиция обвинила воспитательницу одного из детских садов в травле 3-летнего мальчика. Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка.

На видео видно как воспитательница грубо обращается с ребенком и кричит на него за то, что он медленно одевается. Во время происшествия присутствовала заведующая детсадом, но она не сделала замечание женщине.